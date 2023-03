Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Alles Banane – oder alles Wurscht?“ Was der Kunstverein Donnersbergkreis unter diesem Titel als nächstes vorhat, ist erklärungsbedürftig. Um Street Art geht es, allgemeiner: um Kunst in der Stadt und auf dem Land, was sie voneinander unterscheidet, was ihnen gemeinsam ist.

Die Banane erklärt sich rasch, wenn der Begriff Street Art fällt. Gemeint ist die Banane, die der Graffiti-Künstler Thomas Baumgärtel an die Fassade des Art-Hotels Braun