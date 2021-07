Am Sonntag hieß Dekan Matthias Schwarz die protestantische Kirchengemeinde in Dielkirchen zur Ordination von Pfarrerin Anja Best willkommen. Best ist für die Pfarrgemeinde Dielkirchen und Ransweiler zuständig.

Bereits seit 1. Juni ist Anja Best als geschäftsführende Pfarrerin für die Pfarrgemeinde Dielkirchen und Ransweiler für das Evangelische Dekanat an Alsenz und Lauter zuständig. Die offizielle Amtseinführung verleiht der 29-Jährigen nun das Recht, das Evangelium zu verkünden, Taufen zu erledigen und das Abendmahl durchzuführen.

Nach dem Glaubensbekenntnis gab Dekan Schwarz der neuen Pfarrerin die Aufgaben „Loben, Lieben, Leben“ mit auf den Weg. Die Solovorträge von Ehemann Sebastian Best und Sarah Rust untermalten das Programm, mit Liedern wie: „Lobe den Herrn, meine Seele“ oder „Aus den Dörfern und aus Städten“. Gemeinsam mit den Pfarrern Sebastian Best von der Kirchengemeinde Rathskirchen und Dörrmoschel und Andreas Petzholz von der Kirchengemeinde Duchroth sprach Dekan Matthias Schwarz Wünsche und Segen aus.

Dekan Schwarz verlas die Ordinationsurkunde und hieß Anja Best im Kirchenbezirk willkommen. „Ich würde sagen, ich habe es geschafft“, sagt Anja Best während der Predigt. „Jetzt stehe ich hier in einer zu Corona-Zeiten vollen Kirche.“ Das Gebet Salomons möchte sie mitnehmen für die kommenden Jahre: „Der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen.“