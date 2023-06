Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag wird Anja Best offiziell in ihre Amt als Pfarrerin des protestantischen Pfarramts Dielkirchen und Ransweiler eingeführt. Die 29-Jährige ist waschechte Pfälzerin – und hat gleich alle Hände voll zu tun.

Von Julia Hoffmann

Seit 1. Juni ist Anja Best im Evangelischen Dekanat an Alsenz und Lauter bereis als geschäftsführende Pfarrerin für das protestantische Pfarramt Dielkirchen