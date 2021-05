„Erzieherin muss man aus Berufung sein“, sagt Andrea Eva. 47 Jahre lang widmete sie sich diesem Beruf, vom Vorpraktikum bis zur Leitung der Kita Imsbach. Nun geht sie in den Ruhestand. Was sie von ihrem Berufsleben erzählt, zeugt von ihrer Begeisterung und vielen Herausforderungen, die sie meisterte.

Die Freude an ihrem Beruf begann nach ihrer Erinnerung schon früh. „Ich war ein eigenständiges Mädchen und spielte am liebsten in Lederhosen. Mit fünf Jahren sollte ich in Kirchheimbolanden in den Kindergarten gehen. Ein Kleidchen, Dutt und Schleife zu tragen, passte mir gar nicht. An einem Platz zu sitzen und wie alle Kinder mit Steckrosetten zu spielen, erst recht nicht. Ich war schneller wieder zu Hause als meine Mutter.“

Sie vermutet, dass diese Erfahrung den Wunsch in ihr aufkeimen ließ, etwas zu verändern. Dem blieb sie treu und entschied sich nach der Schule 1974 für ein Vorpraktikum in der Kita Louhans in Kirchheimbolanden. Danach war das die einzige Möglichkeit für einen Ausbildungsplatz – und wurde zu einer prägenden Erfahrung, die sie nicht missen möchte.

„Ich begann mit der Ausbildung zur Erzieherin im Heilpädagogium Schillerhain und in der Fachschule in Boppard/Rhein. Das waren extreme Erfahrungen, keine heile Welt, kein bloßes mit Kindern spielen. Aber ich dachte eh, der Erzieherberuf ist Arbeit mit Menschen, die größte Herausforderung des Lebens.“ Die Arbeit habe sie sehr geprägt, vor allem mit den Jungen, die kaum älter als sie selbst waren. Sie habe sich nie von ihrem Berufswunsch abbringen lassen.

Sprachförderung etabliert

Ihr gesamtes Berufsleben habe sie ihre Einstellung getragen: „Es gibt immer einen Weg und den werden wir finden. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen, die auf dem Kopf stehen. Nichts ist zwecklos, etwas erreiche ich immer in der Beziehung mit Kindern und Eltern.“ Anerkennungsjahr und zwölf Berufsjahre – die erste Wirkungsstätte fand sie in der Kindertagesstätte Marnheim. Wieder eine besondere Herausforderung, denn die Kita war die erste im Donnersbergkreis mit Ganztagsbetreuung.

Dann lockte sie eine neue verantwortungsvolle Aufgabe: 1993 übernahm sie die Leitung der Kita in Imsbach. Die wurde gerade für zwei Gruppen neu errichtet und war teilweise noch eine Baustelle. Schon bald musste eine dritte Gruppe eingerichtet werden, da in Imsbach ein Aussiedlerwohnheim eröffnet wurde. „Wir waren trotzdem überbelegt und mussten mit den Sprachschwierigkeiten der Eltern und Kinder fertig werden“, erinnert sich Andrea Eva. „Da entwickelten wir lange vor dem Sprachförderkonzept des Landes unser eigenes. Sprachförderung beginnt für uns, wenn wir morgens die Tür öffnen und endet, wenn wir sie schließen.“ Überhaupt müsse man begeistert sein von seinem Tun, man müsse selber stabil sein und sein Tun mit Leben erfüllen, sonst könne man in ihrem Beruf nicht glücklich sein und ihn viele Jahre mit Freuden ausfüllen, ist sie von ihrem Berufsstand überzeugt.

Von Einjährigen gelernt

„In der Verbandsgemeinde Winnweiler waren wir die erste Kita mit Ganztagsöffnung von 7 bis 17 Uhr. Ich hatte zwar schon in Marnheim Erfahrung gesammelt, aber im Team war noch keiner diesen Weg gegangen. Probieren wir’s halt mal, haben wir uns gesagt und haben zunächst selbst reihum für die Kinder gekocht. Wenn wir nicht alle für die Sache gebrannt hätten, wäre das Alles nicht möglich gewesen“, beschreibt sie diese nächste Herausforderung. Die war verbunden mit der Aufgabe, nachmittags auch Grundschulkinder zu betreuen.

In fast einem halben Jahrhundert hat sich die Kita-Pädagogik wesentlich gewandelt. Für Erzieher bedeutet das, offen für diese Entwicklungen zu bleiben. „Ich lernte in meiner Ausbildung, dass Kinder beaufsichtigt werden und nach dem lernen, was Erzieher vorgeben. Kinder brauchen zwar einen Rahmen, der gibt ihnen Sicherheit, aber das Wichtigste sind meine Beziehung zum Kind und meine Begeisterung, die das Kind anstecken kann. Das habe ich besonders von den Einjährigen gelernt.“ So erklärt sie das heutige Verständnis, Kinder für ihren selbstständigen Bildungsweg zu motivieren.

Sanfter Übergang in die Rentenzeit

Auf ein besonderes Projekt haben sich auf ihre Anregung Team, Eltern und Kinder eingelassen, als Imsbach ein halbes Jahr eine „spielzeugfreie Kita“ war. „Wir hatten in den Räumen nur noch das Mobiliar, die Gewöhnung hat drei Monate gedauert. Aber dann hatten die Kinder viel mehr Beziehung zueinander, es war nichts dazwischen. Es war auch für uns Erzieher sehr prägend und schön. Wir lernten, wie viel mehr Kita als Basteln sein kann. Heute noch sagen mir Ehemalige, die heute selbst Eltern sind, wie gerne sie sich an diese Zeit erinnern.“ Die Erfahrungen wirken bis heute nach, denn die Gruppen sind nur zu einem Drittel mit Spielmaterial gefüllt, der Rest befindet sich im Lager und wird in Mitbestimmung mit den Kindern ausgetauscht.

Einerseits sagt Andrea Eva, sie könnte in ihrem Beruf immer noch weitermachen. Andererseits wagte sie einen überraschenden Schritt. 2015 gab sie die Leitung nach 22 Jahren an ihren Nachfolger ab und arbeitete als Gruppenerzieherin und Stellvertreterin weiter. „Ich sagte mir, ich muss nicht ewig die Nase im Wind haben, die zweite Reihe reicht mir auch. Weil ich die Verantwortung mit gutem Gefühl in die Hände von Pascal Weber geben konnte.“ So wurde es ein sanfter Übergang in die Rentenzeit, zumal sie aufgrund ihres Alters durch die Pandemie im vergangenen Jahr nur phasenweise arbeiten konnte.

Aus Ereignissen werden Erinnerungen

Jetzt freut sie sich darauf, mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen zu können und mit ihm auf die nächste Kreuzfahrt zu gehen. Sie freut sich, mit einer Freundin viele Holzfiguren zu dekorieren, die sie bereits auf dem Christkindlmarkt in Kirchheimbolanden angeboten hat. Leidenschaftlich gerne koche und backe sie, auch für Nachbarn. „Jetzt werden aus Ereignissen Erinnerungen“, fasst Andrea Eva ihr Berufsleben zusammen.