Die Amnesty-International (AI) -Gruppe Kirchheimbolanden und Vertreter demokratischer Parteien laden für Sonntag, 24. April, zu einer Mahnwache gegen den Ukraine-Krieg nach Rockenhausen ein. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Marktplatz vor der evangelischen Kirche. Reden werden VG-Bürgermeister Michael Cullmann, der frühere Landrat Winfried Werner sowie AI-Bezirkssprecher Ludger Grünewald. Für musikalische Untermalung sorgt Dietrich Amadeus Mayer. Genau zwei Monate nach dem Beginn des Krieges will die AI-Gruppe erneut ein Zeichen setzen. Ende März hatte es bereits eine Mahnwache an der evangelischen Kirche in Göllheim gegeben.