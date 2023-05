Unmittelbar nach dem Start der Leichtathletik-Sommersaison kommt es am Wochenende bei den Pfalzmeisterschaften der Männer, Frauen und der Jugend U18/U14 am Sonntag in Eisenberg bereits zum ersten großen Leistungsvergleich.

Bei den am vergangenen Wochenende ausgetragenen Bezirksmeisterschaften schälten sich bereits einige Favoriten für die Titelkämpfe heraus. Bei den Männern lieferten sich Bastian und Benjamin Küver (ABC Ludwigshafen) zuletzt auf Bezirksebene im Diskuswerfen einen ganz engen Wettkampf mit dem besseren Ende für den zwei Jahre jüngeren Benjamin (41,31 zu 41,26 m) gegen den im Kugelstoßen siegreichen Bastian (13,70 m). Als Favorit geht allerdings Jerome Schwager (TV Rheinzabern) in den Ring, der vor kurzem mit 50,31 Metern eine persönliche Bestleistung aufstellte.

Schlepütz favorisiert

Seinen Anspruch auf den Titel über 100 Meter formulierte Julian Schlepütz (TSG Grünstadt), der dabei unter anderen Ex-Pfalzmeister Christian Kiemstedt (ABC Ludwigshafen) im direkten Vergleich das Nachsehen gab und auch im Weitsprung als Favorit gilt. Im weiblichen Sprintbereich liegt der Fokus auf das größte Starterinnenfeld bei der U18 mit der Favoritin Favour Aikins vom LAC Frankenthal.

In Eisenberg werden 340 Teilnehmer aus 45 Vereinen einschließlich einiger außerhalb der Wertung startenden Sportler aus benachbarten Verbänden erwartet. Auch von der gastgebenden TSG Eisenberg sind zahlreiche Sportler am Start.