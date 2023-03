Rund 200 Liter Diesel haben bislang unbekannte Täter von der zum Bau des Radwegs entlang der L401 eingerichteten Baustelle bei Lohnsfeld gestohlen. Die Diebe haben zwischen Freitagnachmittag, 3. März, und Montagmorgen, 6. März, an einem Bagger, der nach Polizeiangaben im Bereich der Notzufahrt zur A63 abgestellt war, ein am Tankdeckel angebrachtes Vorhängeschloss aufgebrochen und den Kraftstoff abgezapft. Weiterhin haben sie auf der Einstiegsseite des Fahrzeugs eine Scheibe beschädigt. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.