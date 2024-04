In Queidersbach gibt es am 9. Juni drei Kandidaten für die Wahl des Ortsbürgermeisters. Neben CDU und SPD schickt auch die FWG einen Bewerber ins Rennen: Florian Müller. Er ist zugleich Spitzenkandidat der FWG-Liste.

Der 34-jährige gebürtige Queidersbacher arbeitet im Hauptberuf in der Kinder- und Jugendlichenbetreuung in einer Wohngruppe im vollstationären Bereich und kümmert sich im Ehrenamt um Menschen mit Behinderungen. Sollte er gewählt werden, will er die Betreuung der Kindergartenkinder in Queidersbach gewährleisten, die ärztliche Versorgung durch einen Hausarzt vor Ort sicherstellen und die Infrastruktur der Ortsgemeinde verbessern. „Zum Beispiel die Straßen und Gehwege sanieren.“ Auch Kultur und Traditionen sind Florian Müller wichtig: „Für Vereine soll es wieder attraktiver werden, Feste zu feiern und zu organisieren.“ Er wolle einen „wertschätzenden Wahlkampf ohne Diskreditierungen“ führen und das Gemeinschaftsgefühl im Ort stärken. „Ich möchte ein Bürgermeister aller Queidersbacher sein.“

Florian Müller, der im Vorstand der FWG ist, steht auch auf Platz eins der Liste. Dort finden sich kommunalpolitisch erfahrene Menschen, aber auch neue Bewerber, die erstmals einen Sitz im Gemeinderat anstreben. Die FWG hat dort derzeit sieben Mandate.

FWG-Liste

1. Florian Müller, 2. Jürgen Schmitt, 3. Anita Germann, 4. Bernd-Udo Schneider, 5. Herbert Stumpf, 6. Thomas Stuppy, 7. Silvia Palm, 8. Norbert Buckenmaier, 9. Markus Germann, 10. Jan Becker, 11. Paul Palm, 12. Nicolle Kaiser, 13. Dirk Loos, 14. Jacintha Becker, 15. Otto Schey, 16. Hans Becker, 17. Christiane Ayoub, 18. Thomas Hemmer, 19. Christian Becker, 20. Albrecht Brewi