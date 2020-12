Im Grunde war es nur eine Formalie – aber mit beeindruckendem Ergebnis: Zu 100 Prozent haben sich die Mitglieder von CDU und FWG in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in einem Entscheid dafür ausgesprochen, den parteilosen Reiner Bauer für die Wahl des Verbandsbürgermeisters am 14. März 2021 zu nominieren. Dass er sich für die Nachfolge von Amtsinhaber Axel Haas bewerben wird, ist indes schon rund anderthalb Jahre bekannt.

Die Wahl wird nötig, weil sich Haas nach dann 24 Jahren als Verwaltungschef in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird am 1. Oktober des kommenden Jahres den Chefsessel im Rathaus besetzen. Neben Bauer haben bislang zwei weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen: SPD-Mitglied Sabine Wienpahl und der Parteilose Wolfgang Huber, den Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen schicken.

In einer Pressemitteilung weisen FWG und CDU darauf hin, dass sich beide schon 2019 dafür ausgesprochen hätten, den parteilosen Reiner Bauer als gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des VG-Bürgermeisters zu unterstützen. Um alle formalen Erfordernisse zu erfüllen, wurde nun noch ein Mitgliederentscheid beider Gruppierungen herbeigeführt. „Mit 100-prozentiger Zustimmung konnten die vormaligen Abstimmungsergebnisse nochmals gesteigert werden“, heißt es in dem Schreiben von CDU und FWG.

„Engagement und Fachkompetenz“

Franz Röss, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Kirchheimbolanden, sagte zu dem Ausgang der Befragung: „Die Menschen erwarten Engagement und Fachkompetenz, das war bei den Bürgerabenden deutlich festzustellen. Da konnte unser Kandidat klar punkten, und das spiegelt sich auch in der großen Zustimmung der Mitglieder wider.“

Auch für den Vorsitzenden der Freien Wähler in der Verbandsgemeinde, Gunnar Wolf, ist das Votum ein Indiz dafür, dass man den richtigen Kandidaten unterstützt: „Reiner Bauer ist nah bei den Menschen, ob bei den Sommertouren, den Bürgerdialogen oder den neuen Medien. Er interessiert sich und ist mit seinem Know-how und seinem Herzblut der richtige Mann für die anstehenden Aufgaben.“

Bauer selbst bedankte sich für die „überwältigende Zustimmung und das große Vertrauen“, das ihm ausgesprochen worden sei. „Miteinander etwas zu bewegen, das ist mein Ziel. Dazu gehört ein offener Dialog mit allen, die sich für die Region engagieren und dazu gehört der Fairplay im Wahlkampf“, betonte Bauer, der zudem den bisherigen Wettbewerb mit den weiteren Kandidaten als sehr fair und sachlich lobte.

Der 50-Jährige ist beruflich bei der Kreisverwaltung als Wirtschaftsförderer und Standortentwickler tätig, war zuvor Abteilungsleiter Soziales in der Kirchheimbolander Kreisverwaltung. Der verheiratete Vater zweier Töchter lebt in Steinbach. Ab 2009 war er zehn Jahre lang Ortsbürgermeister seiner Heimatgemeinde, bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr ist er nicht mehr angetreten. Ehrenamtlich aktiv ist er ferner unter anderem im Vorstand des Vereins „Keltendorf am Donnersberg“ und der Dorfgemeinschaft Steinbach sowie in der örtlichen Feuerwehr.