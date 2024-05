Die Sanierungsarbeiten an der A6 in Richtung Kaiserslautern dauern an. Sie sollten eigentlich am 15. Mai abgeschlossen sein. Die Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau bleibt voraussichtlich drei Wochen länger gesperrt. Ab Montag werden Ampeln auf der Landstraße aufgestellt.

Die Bauzeit müsse wegen unvorhersehbarer zusätzlicher Arbeiten im Bereich des Unterbaus der Anschlussstelle verlängert werden, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Eine Umleitung ist eingerichtet. Diese führt die Verkehrsteilnehmer über das benachbarte Autobahnkreuz Landstuhl-West. Auf der Autobahn werden aus Gründen der Arbeitssicherheit beide Fahrspuren verengt.

Die Auffahrt Bruchmühlbach-Miesau in Richtung Kaiserslautern wird ab Montag, 6. Mai, asphaltiert. Ampeln regeln auf der L358 an vier Tagen den Verkehr. Während verkehrsstarker Zeiten ist auf der Landstraße mit Behinderungen zu rechen. Für den Rad- und Fußgängerverkehr ist eine weiträumige Umleitung eingerichtet und ausgeschildert.

Wenn die Arbeiten an der Anschlussstelle von und nach Kaiserslautern abgeschlossen sind, ist die gegenüber dran.