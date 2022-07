Die Verbandsgemeinde Winnweiler lädt zur Wanderung über die „5000er Gipfel“ der Falkensteiner Berge ein.

Die von Andreas Fischer geführte Tour startet am 9. Juli um 14 Uhr am Falkensteiner Friedhof. Der Weg führt über mehrere der Falkensteiner Berge, inklusive dem höchsten Punkt, dem Bickberg, mit rund 560 Metern Höhe. Die Bezeichnung „5000er“, mit dem das Touristikbüro der VG wirbt, bezieht sich auf die 5000 Dezimeter. Insgesamt ist die Wanderung rund acht Kilometer lang und dauert rund drei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich, entweder telefonisch unter 06302 602-61 und 06302 602-0 oder per E-Mail an info@winnweiler-vg.de.