Ihre enge Verbindung mit dem Wasser möchte die Stadt Bad Dürkheim am verlängerten Wochenende vom 29. April bis zum 1. Mai im Kurpark feiern.

Am Samstag möchte sich Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) ab 17.30 Uhr mit den Besuchern darüber freuen, dass beim Therme-Bau inzwischen die Thermalbecken fertig und auch dicht sind. Zudem wird er mit Landessozialminister Alexander Schweitzer (SPD) und Staatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP) das neue Kneippbecken einweihen. Der Eintritt ist frei, der Zugang erfolgt über die Baustellenzufahrt an der Fronmühle. Davor wird es dort bereits ab 16 Uhr die Möglichkeit zu einer ausführlichen Baustellenbesichtigung geben.

Am Sonntag erinnert die Stadt an die Einweihung der renaturierten Isenach vor zehn Jahren. Dazu erwarten Jung und Alt viele Aktivitäten im Kurpark, der an den Fluss angrenzt und ein beliebtes Ziel für Einheimische und Touristen ist. Ab 11 Uhr lädt das Pfalzmuseum zu kleinen Experimenten ein. Von 13 Uhr bis 17 Uhr gibt es zusätzlich Spiel- und Bastelaktionen der Offenen Kreativ-Werkstatt. Und auch am Sonntag findet eine Baustellenführung durch die neue Therme statt.

Ein weiterer Programmpunkt ist der Kunstmarkt am Gradierbau, der am Sonntag und Montag von 11 bis 18 Uhr stattfindet. Das Angebot umfasst Malerei, Fotografie, Skulpturen und Schmuck. Ausschließlich am Montag ist ab 11 Uhr das Winzerpicknick im Kurpark vorgesehen.