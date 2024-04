Die CDU wird den Plänen für die Radbrücke über Maximilianstraße und Bahngleise nur mit Vorbedingungen zustimmen. Wie berichtet, hatten sich die Brückenkosten auf über zwölf Millionen Euro verteuert. Deshalb soll zunächst auf den Bau verzichtet werden. Doch die bereits in Auftrag gegebene Planung soll so weit abgeschlossen werden, dass man sich damit um andere Fördertöpfe bewerben kann. Bereits im Haushalt als Eigenanteil der Stadt eingestellte 2,44 Millionen Euro sollen in den nächsten Haushalt übertragen werden. Das hält die CDU für problematisch, weil es einen mutmaßlich anders zusammengesetzten Stadtrat zu stark binden würde. Nach der Kommunalwahl am 9. Juni könne das Projekt anders gesehen werden, sagen Peter Lerch und Bernd Löffel für die Fraktion. Sie fordern zudem, das grundsätzlich sinnvolle Projekt zur Verbindung der Innenstadt mit Horst und Queichheim unter den Vorbehalt zu stellen, dass es eine 90-prozentige Förderung gibt. In der Beschlussvorlage für den Rat ist dagegen nur von einer mindestens 75-prozentigen Förderung die Rede. Nur bei einem zehnprozentigen Eigenanteil der Stadt würde es bei vertretbaren Kosten für Landau bleiben, findet die CDU. Falls sich die Stadt auch mit einer geringeren Förderquote zufriedengeben würde und nicht alle Kosten förderfähig sein sollten, „öffnen wir ein sehr weites Tor“, sagt Löffel und betont: „Wir wollen bei der Finanzierung keine Salamitaktik.“ Das gelte auch für die Unterhaltskosten. „Wir wollen die Brücke, aber nicht um jeden Preis“, betont Löffel. Konkret: Bei 12,5 Millionen Euro Gesamtkosten würde der Eigenanteil der Stadt bei 75-Prozent-Förderung jetzt schon bei 3,125 Millionen Euro liegen, wenn dann nicht alles förderfähig wäre, auch deutlich darüber.