„Spaß uff de Gass“: Dieses Partnerschafts-, Wein- und Heimatfest feiert Weisenheim am Berg immer von Christi Himmelfahrt bis zum folgenden Sonntag.

Dieses Jahr fällt es größer aus, da sich laut Ortsbürgermeister Joachim Udo Schleweis (CDU) eine eigens gegründete Arbeitsgruppe einiges hat einfallen lassen. „Wir haben jeden Abend Live-Musik“, nennt Schleweis als eine der Neuerungen. Auch stehe eine Neuauflage der Winzer-Olympiade auf dem Programm und ein Kerweborsche-Casting.

35 Jahre Partnerschaft mit Saint Gengoux

Zudem wird ein Jubiläum gefeiert: das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Saint Gengoux le National und Weisenheim am Berg, und zwar am Freitag, Die Jubiläumsfeier ist am Freitag, 19. Mai, ab 18.15 Uhr auf dem Dorfplatz. Dazu ist eine telefonische Anmeldung unter 0179 2655076 erforderlich. Während der vier Festtage öffnen mehrere Weingüter ihre Höfe, zudem laden Lokale, Cafés und einige Geschäfte ein. Auf dem Dorfplatz bewirten der Turnverein und Christian Speeter die Gäste. An Christi Himmelfahrt ist zudem ab 13 Uhr an der katholischen Kirche ein Cafébetrieb.

Offiziell beginnt „Spaß uff de Gass“ am Donnerstag, 18. Mai, um 11 Uhr, auf dem Dorfplatz, doch am Mittwoch wird mit einem „Weinfest Warm-up“ ab 18 Uhr im Weingut Thomas Sippel schon etwas vorgefeiert. Dazu spielt die Band Cat Pac.

Zurück zu Christi Himmelfahrt: Um 14 Uhr startet in der Bobenheimer Straße ein Festumzug, der auch kurz über die L517 zieht. Laut Kreisverwaltung wird in diesem Bereich auf beiden Seiten der Straße ein absolutes Halteverbot erlassen und der Abschnitt für die Dauer des Umzugs für den Verkehr gesperrt. Ab 15 Uhr ist auf der Terrasse des Weinguts Holz-Weisbrodt Hüttengaudi mit DJ Moped angesagt, ebenfalls ab 15 Uhr legt DJ Kai im Atrium des Weinguts auf.

Am Freitag wird ab 17 Uhr gefeiert. Um 17.30 Uhr ist auf dem Dorfplatz Kerweborsche-Casting. Die Weisenheimer Kerweborsche seien auf der Suche nach neuen Mitgliedern, sagt Schleweis. Wer mitmachen möchte, müsse vor einer „fachkundigen Jury“ seine Fähigkeiten beweisen. Ab 21 Uhr ist auf dem Dorfplatz „Live-Gesang für Jedermann mit Robin Sun“.

Am Samstag werden Geschichten erzählt

Am Samstag, 20, Mai, bieten die Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei im Bürgerhaus Basteln und Geschichtenerzählen für Kinder an. Ab 15 Uhr sind die ersten Ausschankstellen geöffnet. Ab 17 Uhr legt DJ Fredy bei Holz-Weisbrodt auf und ab 19.30 Uhr tritt Mr. Pfälzer Schorle auf dem Dorfplatz auf.

Am Sonntag, 21. Mai, findet ab 10 Uhr auf dem Dorfplatz ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die Festpredigt hält Weihbischof Otto Georgens, der in Weisenheim am Berg auf die Welt kam, dazu spielt der Posaunenchor. Danach ist um 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück mit der Bobenheimer Band. Um 13.30 Uhr treten Tanzgruppen des TV Weisenheim am Berg auf, um 14.30 Uhr beginnt die Winzer-Olympiade.

Auch für Kinder wird am Sonntag einiges geboten. Ab 12 Uhr laden wieder die Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei ins Bürgerhaus ein. Von 14 bis 18 Uhr ist bei Holz-Weisbrodt ein Familienfest mit Programm für Kinder. Auf dem Dorfplatz beginnt um 14.30 Uhr eine Kinder-Olympiade für Jungen und Mädchen ab sieben Jahren.