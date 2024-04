Die Vorbereitungen für den 608. Dürkheimer Wurstmarkt laufen auf Hochtouren. Um sicherzustellen, dass sämtliche für die Sicherheit der Besucher relevanten Aspekte berücksichtigt werden, treffen sich Vertreter verschiedener Behörden und Organisationen in regelmäßigen Abständen. „Dieses Gremium bildet das Rückgrat der Sicherheitskooperation und sorgt für eine koordinierte und effektive Planung“, teilt die Stadtverwaltung mit. Basis ist das Sicherheitskonzept für die Großveranstaltung.

Für das jüngste Treffen von Stadtverwaltung, Freiwilliger Feuerwehr, Kreisverwaltung, des DRK Ortsverbandes sowie der Polizei vergangene Woche wurde ein fiktives Szenario entwickelt, das die Bewältigung einer Notlage während des Wurstmarkts simulierte. Das Übungsszenario sah einen Unfall an einem Fahrgeschäft vor, bei dem eine größere Anzahl von Verletzten zu verzeichnen war. Gleichzeitig ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung von B37 und Gutleutstraße, der das Heraneilen von Rettungskräften erschwerte. Die Teilnehmenden waren gefordert, die Lage zu beurteilen und Maßnahmen zur Bewältigung zu treffen. Dies sei ihnen auch gelungen, so die Stadt.