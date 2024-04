Bei einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Unfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie der Eigentumskriminalität hat die Polizei am Montag an der B38 in Schweigen-Rechtenbach gegen 13 Fahrzeugführer Strafverfahren eingeleitet, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer saßen. Bei drei Fahrern wurden Alkohol zwischen 1,1 und 1,7 Promille nachgewiesen. Zwei Fahrer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem wurden eine Sicherheitsleistung erhoben, ein Haftbefehl wegen Unfallflucht vollstreckt, eine Verwarnung wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes ausgesprochen und fünf Mängelberichte ausgestellt.