Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen Landau Nord und der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost am Montag gegen 20 Uhr verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein 43-jähriger Autofahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den Verkehr zu beachten. Ein schneller fahrender 49-Jähriger konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf das Auto des Jüngeren auf. Beide wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Die A65 war rund 2,5 Stunden lang blockiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 90.000 Euro.