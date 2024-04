Ein rauchender Automotor hat am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, der zur Absperrung des Jahnplatzes führte. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, bemerkte ein 72-jähriger Autofahrer gegen 15.15 Uhr während der Fahrt, dass sein Pkw im Bereich des Motors anfing, stark zu rauchen. Der Mann reagierte schnell und stellte den Wagen auf dem nahen Jahnplatz ab. Dort fing das Fahrzeug dann Feuer. Die verständigte Polizei sperrte den Jahnplatz ab. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte den Pkw, der voll ausbrannte. Durch das Feuer wurden auch ein Fahrrad und eine Glastür leicht beschädigt, die sich in der Nähe des Autos befanden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Ausgelöst wurde der Brand wohl durch einen technischen Defekt.