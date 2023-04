Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über das geplante Baugebiet Schafweideweg in Weisenheim am Sand und den Wasgau-Supermarkt, der dort errichtet werden soll, gebe es derzeit viele Gerüchte im Ort, bedauerte Michael Bähr-Burkhardt (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag.

Ein von der Firma Wasgau beauftragter Projektbegleiter trete derzeit in Kontakt mit den Besitzern der Grundstücke, die das Unternehmen kaufen will. Nach Angaben von Bähr-Burkhardt wird von Grundstücksbesitzern