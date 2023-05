Das Straßentheater-Spektakel am 13. und 14. Mai in Zweibrücken läuft wie der Kultursommer Rheinland-Pfalz unter dem Motto „Westwärts“ und erreicht am Sonntag seinen Höhepunkt.

Wenn sich Musikanten, lustig kostümierte Leute und der eine oder andere Stelzenmensch in der Innenstadt unter die Passanten mischen, ist Frühling in Zweibrücken.

Viel Musik und „Luftikus“ am Samstag

Der erste Tag des Straßentheater-Spektakels in Zweibrücken (Sa 13.5.) punktet ganztägig mit Musik: Die Gruppe Reinblech eröffnet um 9.30 Uhr mit Blasmusik das Programm auf der Bühne am Alexanderplatz. Der einzige Programmpunkt, der Eintritt kostet, beschließt diesen Samstag: das Konzert des Trios Marcel Adam mit französischen Chansons und Mundartliedern (19.30 Uhr, HHG-Halle, Bleicherstraße 3; 12 Euro).

Tagsüber treffen die Besucher des samstäglichen Spektakels auf den Stelzenläufer „Luftikus “ mit seinen Seifenblasen. An beiden Tagen sind etwa „Klara 3, Bertus 5 und Milou, die Kuh“ als „mobile Farm“ unterwegs, außerdem The Charlatan, ein Wandermusiker mit englischen und niederländischen Liedern.

Fünf Meter langer Fisch am Sonntag

Am Sonntag, 14. Mai, wird dann als Attraktion ein mehr als fünf Meter langer Fisch erwartet, der durch die Luft „schwimmt“ (Auftritte um 11.15 Uhr, 14.45 Uhr, 17 Uhr). Die Detektive Holmes und Watson verfolgen eine Spur (erstmals zu sehen um 11.15 Uhr). Der „Weltenbummler“ auf Stelzen trifft nach 2019 erneut in Zweibrücken ein (erstmals 11.30 Uhr). Und lustige Köche (Les Crêpes) haben den Schalk im Nacken (erster Auftritt um 13.15 Uhr).

Finale mit allen Künstlern

Wann die Programmpunkte zu erleben sind, erfahren Besucher am Informationsstand (Alexanderplatz). Zum Finale am So 14.5. um 17 Uhr treffen sich alle Künstler ebenfalls auf dem Alexanderplatz.

Info

Straßentheater-Spektakel Zweibrücken, 13./14.5., Sa ab 10 Uhr, So ab 11 Uhr (Finale: So 17 Uhr, Alexanderplatz); an beiden Tagen Blumenmarkt auf dem Hallplatz, Info: 06332 871-451, www.zweibruecken.de