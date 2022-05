2021 hatte Weisenheim am Berg Grund zum Feiern: Der Ort wurde 1250 Jahre alt, aus dem Feiern allerdings nichts. Umso mehr freuen sich die Ortsspitze, der Gewerbe- und Verkehrsverein und die Gastgeber, das jetzt gebührend nachholen zu können:

Vier Tage lang wird unter dem Motto „Spass uff de Gass“ das Partnerschafts-, Wein- und Heimatfest gefeiert. Der veranstaltende Gewerbe- und Verkehrsverein lädt dazu ein „gemeinsam auf die Heimat, den Weisenheimer Wein und unsere Dorfpartnerschaften mit Niederdorla in Thüringen, Plaus in Südtirol und St. Gengoux le National in Frankreich“ anzustoßen.

Aufwärmen bei Likör und Live-Musik

Am Mittwoch, 25. Mai, können sich Genießer bei einer Likörpräsentation mit Live-Musik ab 19 Uhr in der Destillerie Sippel für die große Sause aufwärmen. Ein großes Hallo ist dann zum offiziellen Auftakt am Vatertag geplant: Mit einem Festakt um 10 Uhr eröffnen Bürgermeister Joachim Schleweis und die amtierende Weinprinzessin Kimberley I. die Feier-Tage auf dem Dorfplatz, wo um 11.30 Uhr Lara I. offiziell die Weinkrone von Kimberley I. übernimmt.

Wird beim Fest inthronisiert: Weinprinzessin Lara I. | Foto: frei

„Fröhliche Menschen und guter Wein sollten stets zusammensein“, freut sich die angehende Weinhoheit auf den würdigen Rahmen ihres ersten repräsentativen Auftritts. Der Festumzug von der Bobenheimer Straße zum Dorfplatz startet dann um 14 Uhr, begleitet von kostenlosen Proben mit Wein und Traubensaft. Probiergläschen gibt es für 1 Euro an der Zugspitze und auf dem Dorfplatz.

Gefeiert wird nicht nur auf dem Dorfplatz, auch das Weingut Holz-Weisbrodt sowie Weingut & Destillerie Sippel haben sich als Gastgeber jede Menge ausgedacht, um die Besucher bestens zu unterhalten.

Auszüge aus dem Festprogramm

Donnerstag, 26. Mai

10 Uhr, Dorfplatz: Festakt 1250-Jahrfeier mit Eröffnung „Spass uff de Gass“

11 Uhr, Weingut & Destillerie Sippel, Gutsausschank mit Pfälzer Küche

11.30 Uhr, Dorfplatz: Inthronisierung Lara I.

14 Uhr: Fest-Umzug

15 Uhr, Weingut Holz-Weisbrodt: Hüttengaudi mit DJ Moped im Festzelt am Stammhaus und Open-Air-Party mit DJ Kai im Reimertshof am Artrium

Freitag, 27. Mai

17 Uhr, Dorfplatz: Ausschank des Turnvereins; Destillerie Sippel: Gutsausschank mit Pfälzer Küche und Burger-Angebot

19 Uhr, Dorfplatz: Gitarrenhelden live

Samstag, 28, Mai

17 Uhr, Dorfplatz: Ausschank des Turnvereins, Gutsausschank bei Sippel und Tanzmusik im Holz-Weisbrodt-Festzelt

19 Uhr, Dorfplatz: LateLounge 5 live

Sonntag, 29. Mai

10 Uhr, katholischer Kirchgarten: Ökumenischer Gottesdienst mit Weihbischof Otto Georgens und Pfarrer Oliver Herzog

11.30 Uhr, Dorfplatz: Weißwurstfrühstück und Platzkonzert mit Blasmusik

14 Uhr, Holz-Weisbrodt: Familientag im Reimertshof am Artrium, 15 Uhr Party mit DJ Moped im Festzeltleo