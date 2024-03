„Wandern ist Leben, Wandern ist Achtsamkeit, Wandern ist, im Hier und Jetzt sein“, findet Wanderführerin Ina Schmitt und hat einen Fotowettbewerb mit Wandertouren verknüpft. Die Wandersaison startet aber auch anderswo. Tipps und Termine.

„Wandern ist Leben, Wandern ist Achtsamkeit, Wandern ist, im Hier und Jetzt sein“, findet Ina Schmitt. Und das möchte die Natur- und Wildnispädagogin und langjährige Wanderführerin im Pfälzerwald und am Donnersberg gern vermitteln. Aus diesem Grund hat sie die „Wander-Challenge im Pfälzerwald und am Donnersberg“ ersonnen.

Jeder wandert eigenständig und ist dabei achtsam auf dem Weg. Unterwegs gilt es in diesem Jahr, je ein vorgegebenes Fotomotiv der betreffenden Tour zuzuordnen. Wer das schafft, kann zum Beispiel einen Wertgutschein des Naturfreundehauses Rahnenhof, Verzehrgutscheine bei unterschiedlichen Wanderhütten, eine Übernachtung auf einem der Abenteuer-Trekkingplätze im Pfälzerwald und weitere Preise mehr gewinnen.

14 Wandertouren mit Gewinnchance

Zwölf abwechslungsreiche Wanderrouten zwischen zehn und 16 Kilometern führen durch den Wald bei Bad Dürkheim, Ramsen, Esthal, Trippstadt und Kaiserslautern. Bei zwei Wanderungen werden die Teilnehmenden auf den mystischen Donnersberg entführt.

Voraussetzung zur Teilnahme ist laut Schmitt eine normale Wanderkondition sowie ein Handy, mit dem man sich das entsprechende Navi-Programm, das durch die Challenge führt, herunterladen kann. Die Teilnahme an der Wander-Challenge beträgt 29,90 Euro pro Person. Anmeldungen: www.perma-guide.de

Weiterwandern: Termine und Tipps in Kürze

Steinerne Wunder im Pfälzerwald: Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer laden am So 17.3., 10 Uhr, zur vierstündigen Wanderung rund um Leistadt. Treffpunkt: Parkplatz „Berntal“, Anmeldung/Info: 06233 792163, auwald@kabelmail.de

Frühlingskraft am Otterbach: Die dreistündige Wanderung am So 24.3., 14 Uhr, entlang des mäandrierenden Otterbaches lädt ein zum Entdecken und Sammeln erster frischer Wildkräuter. Treffpunkt: Sportplatz Jockgrim, Anmeldung: 06341 6740713, jotho-werl@web.de

Hüttengaudi beim Wanderauftakt Pfälzer Bergland: Am So 24.3. wird an der Landscheidhütte Essweiler (ab 8 Uhr mit Startschuss), der Fischerhütte Rothselberg und der PWV-Hütte Rutsweiler (jeweils ab 10 Uhr) Wanderauftakt gefeiert. Programm und weitere Infos bei der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein: www.vg-lw.de/wanderauftakt

Wandertreff Burg Lichtenberg: Der „Sieben-Schluchten-Weg“ (8 Kilometer) wird am Mi 27.3., 13 Uhr, angesteuert. Treffpunkt: Friedhof Erdesbach. Die Strecke ist kurz, aber anspruchsvoll. Der Tag klingt bei Kaffee und Kuchen aus, Anmeldung/Infos: burg-lichtenberg@kv-kus.de, 0172 7658843