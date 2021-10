Robert Heffler (Jochen Vogel) ist eigentlich Ex-Ermittler in Köpenick. Doch durch den Unfall eines Kollegen und aufgrund einer zu dünnen Personaldecke muss er wieder an die Front. Seine drei Töchter sind alles andere als begeistert ...

Paraderolle für Jürgen Vogel: In „Jenseits der Spree“ kann der sehr coole alte Hase an der Seite seiner jungen Kollegin Seyneb Saleh wieder so richtig aufspielen. Nicht nur hat seine Rolle als Ermittler und alleinerziehender Vater dreier Teenie-Töchter viele Facetten, die der Schauspieler bestens ausfüllt. Zugleich schimmert ein gewisser Generationenkonflikt durch – sowohl gegenüber den jugendlichen Töchtern als auch gegenüber der jungen, draufgängerischen Kollegin – den ein Kaliber wie Jürgen Vogel mit viel lässigem Witz, der richtigen Portion Warmherzigkeit und Weisheit des Alters herrlich glaubwürdig transportiert.

Im Mittelpunkt der Krimi-Reihe stehen allerdings – wen wundert’s – knifflige Mordfälle im ländlich geprägten Berlin-Köpenick. Genau damit wollte der ehemalige Hauptkommissar Robert Heffler (Vogel) eigentlich nichts mehr zu tun haben, seit die Schulklasse seiner Tochter auf einem Fahrgastschiff auf der Spree Opfer eine Geiselnahme geworden war. Ihre beste Freundin wurde erschossen, er beim Einsatz schwer verletzt. Seinen Töchtern zuliebe hängt Heffler die Dienstwaffe an den Nagel und macht einen Schreibtischjob. Bis seine Ex-Chefin ihn wegen Personalmangels zurückholt und der ambitionierten, furchtlosen Kay Freund (Saleh) zur Seite stellt. Klar, dass die beiden so unterschiedlichen Persönlichkeiten sich erst noch zusammenraufen müssen ...

Info:

„Jenseits der Spree“ – bislang vier Folgen der Krimireihe mit Jürgen Vogel, bis September/Oktober 2022 in der ZDF-Mediathek