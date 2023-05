Comedy, Feuershow, Zauberei, Jonglage, Musik, Tanz, Akrobatik: Die Straßen von Kaiserslautern verwandeln sich drei Tage lang in eine perfekte Showbühne, auf der sich Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt ein Stelldichein geben.

Wer das bunte Spektakel erleben möchte, sollte im Voraus planen: Die Shows (jede zwischen 30 und 50 Minuten lang) finden zu jeder vollen Stunde an bis zu fünf Spots statt und werden mehrmals täglich gespielt. Einen Spielplan gibt’s beim Festival und online auf den Social-Media-Kanälen der Stadt. Verpassen sollte man möglichst keinen der teils preisgekrönten Show-Acts aus 14 Nationen und von vier Kontinenten.

Ausgezeichnete Künstlergruppen

Die in Monte-Carlo mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnete Company The Funky Monkeys brachten etwa in der Kabarettsendung „Le Plus Grand Cabaret Du Monde“, bei der TV-Show „Das Supertalent“ oder im „ZDF-Fernsehgarten“ mit wilder Ausstrahlung und jugendlicher Power ihr Publikum zum Staunen. Die Spanierin Nimú, überrascht von den unbegrenzten Möglichkeiten des Wassers, fragt sich, wohin Luftblasen reisen – und beschließt, einen Whirlpool zu bauen. „El Diabolero“ aus Wien schleudert einen Diabolo 35 Meter in den Himmel, fängt ihn gekonnt wieder auf – und hat sich so einen internationalen Ruf erworben. Straßenmusik mit Geige, Drums und E-Bass bringt das Power-Trio von Olga Show mit, während das Duo Garaghty & Thom bewaffnet mit britischem Humor, Jonglierkeulen und Einrädern die Lachmuskulatur mit Gags ober- und unterhalb der Gürtellinie attackiert. Mutige stehen in der ersten Reihe.

Übrigens: Eintritt fällt nicht an, alle Künstler freuen sich jedoch über Hutgeldspenden.

Straßen-Kunst-Fest: 5.-7.5., Fr 13-22, Sa 10-22, So 13-19 Uhr, Kaiserslautern, vor der Stiftskirche, Stiftsplatz, Schillerplatz, am Altenhof, St. Martins-Platz; komplettes Programm: www.kaiserslautern.de