Vier virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, handgemachte Musik und eine große Portion provinzieller Wahnsinn – das ist die Balkan-Beat-Band Gankino Circus.

Energetisches Balkan-Polka-Volksfest

Ihr Nabel der Welt heiße Dietenhofen, „unweit von Würzburg Richtung Hundsfortz ...“, klären die vier genialen Musiker und Geschichtenerzähler aus Franken zum Auftakt ihrer Show gleich mal auf. Was die Balkan-Beat-Band dann live veranstaltet, ist ein Wahnsinn. Mit einer so temporeichen wie saukomischen Musik-Comedy-Performance holen sie das Publikum von den Stühlen und animieren zum großen Balkan-Polka-Fest, bei dem etwa Ralf Wieland in einem Gitarrensolo mit einer Bohrmaschine den typischen Buzuki anstimmt.

Weltweit unterwegs

Vor 15 Jahren haben sie mit Straßenmusik angefangen, inzwischen sind die Musiker ganz schön rumgekommen. Auf Tourneen in der Ukraine und Kirgistan, selbst in Armenien und Georgien waren sie schon auf der Bühne. Ihre Musik ist eine Fusion aus schnellen, rhythmischen, typischen Balkanbeats und Elementen aus Volkslied und Weltmusik, Pop und Polka, Rock’n’Roll und Jazz. Ihr Name steht für ihre Performance, denn Gankino ist ein bulgarischer Tanz im rasanten Elf-Achtel-Takt.

Bei den Finnen

Ein Roadtrip führte die Band zuletzt nach Finnland. Was die Musiker dort erlebt haben, habe sie so beeindruckt, dass sie direkt ihr neues Werk „Bei den Finnen“ daraus komponiert hätten. Das präsentieren sie ab Herbst auch bei Konzerten in der Region. Ausschnitte daraus zeigen einmal mehr ihre Vielfalt und ihr musikalisches Können. Mystische Klänge und Lieder kombiniert mit irre schnellen Polkas. Alles was sie an Finnland fasziniert hat, steckt in der neuen Show.

Gankino Circus: »Die Letzten ihrer Art« – Sa 6.4., 20 Uhr, Landau, Altes Kaufhaus; Tickets: reservix.de;

»Bei den Finnen« – Fr 25.10., 20 Uhr, Bolanden-Weierhof, Theater Blaues Haus: reservierung@neuer-landweg.de; Fr 15.11., 20 Uhr, Mainz, Unterhaus, Tel. 06131 232121 und vorverkauf@unterhaus-mainz.de