Nach einem verregneten April macht der gern als Wonnemonat bezeichnete Mai hoffentlich größere Lust auf Ausflüge. Es gibt einige Ausflugsziele innerhalb und außerhalb der Pfalz, die auch für den Nachwuchs interessant sind ...

So unterschiedlich diese Angebote sind, so unterschiedlich ist auch die Antwort auf die Frage: „Wie stark wird das Familienbudget an der Kasse strapaziert?“.

Gartenschaugelände in Kaiserslautern

Ein nicht nur in Kaiserslautern bekanntes Ausflugsziel ist die dortige Gartenschau, die aber nicht nur Blumenbeete, große Dinosaurier-Nachbildungen sowie Spielplätze, sondern auch eine Ausstellungshalle zu bieten hat, an denen Baumeister jeglichen Alters nicht vorbeilaufen sollten. In der Lego-Schau „Lauter Steine“ haben die Mitglieder des gleichnamigen Vereins wieder detailreiche Szenerien erschaffen (Zutritt im Eintritt zur Gartenschau enthalten). Im Neumühlepark unterhalb des Kaiserbergs lockt in diesem Frühling zudem das neue „Piraten-Kletterschiff“. Die Kaiserslauterer Gartenschau ist bis 31.10. täglich 9-19 Uhr geöffnet. Ein Erwachsener zahlt sieben Euro Eintritt, ein Kind ab sechs Jahren 3,50 Euro, es gibt auch Familienkarten; Online-Tickets sowie Informationen beispielsweise zu den Ermäßigungen sind hier gelistet: www.gartenschau-kl.de.

Erlebnispark Teufelstisch

Weiter in die Südwestpfalz: Wer nach Hinterweidenthal fährt, findet dort den „Erlebnispark Teufelstisch“, einen schönen Spielplatz mit seiner unterhalb der namensgebenden Felsformation liegenden Riesenrutsche, der seit Mitte April wieder geöffnet ist: täglich 10-18 Uhr (Eintritt frei). Sitzgelegenheiten und sanitäre Anlage sind vorhanden. Auch an geh- oder sehbehinderte Menschen sowie Rollstuhlfahrer wurde bei der Errichtung der Anlage an verschiedenen Stellen gedacht. Grillen im Park sowie Hunde sind nicht erlaubt; www.urlaubsregion-hauenstein.de.

Eisenerzgrube Nothweiler

Um noch in der Gegend zu bleiben: Auch in der Eisenerzgrube in Nothweiler hat die Besichtigungssaison begonnen. Die Öffnungszeiten lauten bis Oktober Mi-So und an Feiertagen 11-17 Uhr (Führungen zur vollen Stunde), eine Familienkarte kostet 12 Euro, der Eintritt zum Informationszentrum ist frei. Infos: www.dahner-felsenland.net, www.nothweiler.de.

Biosphärenhaus Fischbach und die Rätselburg

Ebenfalls in der Südwestpfalz befindet sich das Biosphärenhaus in Fischbach (bei Dahn), das nach seiner vorübergehenden Schließung eine neue Leitung hat. Laut deren Ankündigung sind die interaktiv angelegte Natur-Ausstellung im Haus und auch der „Wipfelpfad“ wieder geöffnet, aktuelle Eintrittspreise und Öffnungszeiten: www.biosphaerenhaus.de.

Den Angaben zufolge wird vom Biosphärenhaus auch in dieser Saison wieder ein „Kombi-Ticket“ mit Burg Fleckenstein auf französischer Seite angeboten, die für Familien auch als „Rätselburg“ zu einem Begriff geworden ist. Im Wald und auf der Burg warten Informationen und Aufgaben, die Familien das Thema Mittelalter näherbringen, den Weg zeigt das Maskottchen „Rittergeist Hugo“; Infos unter www.fleckenstein.fr auch auf Deutsch.

Zoos und Wildparks

Die Zoos und Wildparks in der Pfalz oder auch das Reptilium in Landau sind bei vielen Familien bekannt und beliebt. Zumindest aus der Westpfalz ist ein weiterer großer Zoo auf französischer Seite auch für einen Tagesausflug erreichbar – im französischen Amnéville (Region Grand-Est im Département Moselle; Ein-Tages-Ticket für einen Erwachsenen: 30 Euro, Kind: 25 Euro). Die früheren Shows mit Tigern gibt es nicht mehr, nach der Übernahme durch neue Eigner 2020 hieß es, man strebe eine stärkere pädagogische Neuausrichtung an. Ausgebaut wurden inzwischen die Seelöwen- und Vogelvorführungen.

Im Programm der Saison 2023 wird hier den Vögeln – im Zoo leben rund 450 Vögel, die 80 unterschiedlichen Arten angehören – viel Raum eingeräumt. Die Freiflugshow „Die Schwingen der Welt“ sei noch einmal erweitert worden. Seit dieser Saison werden laut Ankündigung auch Führungen „hinter die Kulissen“ der Volieren angeboten. Informationen gibt es ebenfalls auf Deutsch: zoo-amneville.com.

Apropos Vögel und Zoo: Bereits Anfang April, also nach rund einem Monat Schließung, konnten die Vogelgrippe-Schutzmaßnahmen im Zoo Heidelberg aufgehoben werden. So können viele Vögel nun wieder ihre gewohnten Außenbereiche nutzen, darunter Inkaseeschwalben, Wald- rappen, Mandschurenkraniche, Flamingos und Pelikane. Der täglich geöffnete Zoo (derzeit 9-19 Uhr) hat ein Veranstaltungsprogramm, in dem unter anderem Abendführungen zu unterschiedlichen Tierarten aufgeführt sind – ob noch Plätze frei sind, erfahren Interessenten auf der Internetseite: www.zoo-heidelberg.de. Als dort aufgeführtes Preisbeispiel sei hier genannt: Die „Familien-Kleingruppenkarte A“ für einen Erwachsenen mit maximal vier Kindern/Jugendlichen kostet 24,20 Euro.

Nachenfahrten in Germersheim

Wer Vögel wie Graureiher lieber von einem Boot aus beobachtet: Im pfälzischen Germersheim ist die Saison der Nachenfahrten angelaufen (Preis pro Fahrt: Erwachsene 10 Euro, Kinder ab sechs Jahren 6 Euro). Diese Boote gleiten leise übers Wasser, sodass die Mitfahrer auch Tiere beobachten können. Spezielle Fahrten wie „Vogelstimmenfahrten“ stehen zudem im Terminkalender. Geburtstagsgesellschaften, Schulklassen oder Kindergärten können sich als Gruppe zur Nachenfahrt anmelden. Weitere Informationen finden Interessenten im Internet unter www.germersheim-erleben.eu.