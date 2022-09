Festumzug, Pferderennen und Wettbewerbe – mit dem Billigheimer Purzelmarkt findet von Fr 16. bis Mo 19.9. das älteste Volksfest der Pfalz zum bereits 572. Mal statt.

Klarer Höhepunkt des mehrtägigen Treibens ist der Festsonntag, der um 10 Uhr mit dem Festumzug vom Oberen Tor zur Reitwiese eingeläutet wird. Bereits Wochen im Voraus bereiten sich die teilnehmenden Vereine, Gruppen und Einzelpersonen auf den Umzug vor.

Mit Tracht und Tradition

Im Anschluss findet auf der Reitwiese im Kaiserbachtal der traditionelle Teil des Purzelmarkts statt. Acht Pferderennen, Trachtentänze und volkstümliche Wettbewerbe von Sackhüpfen und Dreibeinlauf bis zum namensgebenden „Purzeln“ gehören seit Jahrzehnten zum Marktprogramm dazu. Am Abend trifft dann traditionelles auf modernes Feiern: Auf dem Marktplatz steigt ab 16 Uhr die Purzelmarktparty mit Frank Petersen. Um 20 Uhr übernimmt Djane Simone zum After Purzelmarkt.

Krönung der Purzelmarktkönigin

Die neue Purzelmarktkönigin wird bereits am Donnerstagabend gekrönt. Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Martinskirche (Fr, 18 Uhr) und den Tänzen der Trachtengruppe auf dem Marktplatz (Fr, 19 Uhr) eröffnet sie zusammen mit den Verbands- und Oberbürgermeistern den Markt offiziell auf der Festbühne (Fr, 20 Uhr). Samstag wird ab 17 Uhr auf der Festmeile gefeiert. Der Montag beginnt mit einem Kindernachmittag ab 15 Uhr rund um die Kirche, in den Hofschenken lässt man ihn später mit Live-Musik ausklingen.

Info

Purzelmarkt Billigheim – Fr-Mo 16.-19.9.; Umzug: So 10 Uhr, ab Oberes Tor, traditionelles Festprogramm: So 11.30 Uhr, Reitwiese; weitere Infos: purzelmarkt.de