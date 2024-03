Es sind spektakuläre Bilder von rekordverdächtigen Leistungen: mal geht es mit dem Mountainbike über höchste Gipfel, dann im Taucheranzug zu Haien und Rochen in Meerestiefen. Die Banff Mountain Film Festival Tour und die Ocean Filmtour starten.

„Wir feiern nicht nur Rekorde und Erfolge, sondern vor allem die Menschen, die sie überhaupt erst möglich machen.“ Mit diesen Worten kündigen die Veranstalter von Moving Adventures die Mitte Februar in München gestartete Banff Mountain Film Festival Tour an. Sechs Filme präsentieren halsbrecherische Abenteuer vom Klettern am Limit in der Verdonschlucht über die Mountainbike-Tour quer durch Nordamerika und das Freeriden in Kirgistan bis zur Motorschirm-Erkundung des amerikanischen Südwestens. In der Region ist die Filmtour ab April: Sa 6.4., 15 und 19.30 Uhr, Heidelberg , Musik- und Singschule, Karten: 6221 6501965; So 7.4., 17 und 20.30 Uhr, Karlsruhe , Schauburg, 0721 3500011, sowie Mo 8.4., 19.30 Uhr, Mannheim , Capitol, 0621 1670100. Weitere Termine/Tickets: banff-tour.de

Bjørn Dunkerbeck beim Weltrekordversuch: »Born to Windsurf« bei der Ocean Filmtour. | Foto: Jaco Wolmarans

Nicht nur um rekordverdächtige Leistungen und Extremsport-Abenteuer, sondern vor allem um den Schutz der Meere geht es bei der Ocean Filmtour, die in diesem Jahr in ihre zehnte Runde geht: „Die Meere sind wild, sie machen Spaß, sie sind Lebensraum und Lebensader. Und sie sind gefährdet. Ein breites Spektrum, das wir stets versuchen, in unserem Programm abzubilden“, informiert die Presseankündigung. Nur in Gänze sei Verständnis möglich – „und Verständnis ist der Schlüssel zum Schutz und Erhalt dieser Grundlage allen Lebens auf unserer Erde“.

Ocean Filmtour: bei Haien und Rochen in »Older Than Trees« ... | Foto: Save Our Seas Foundation