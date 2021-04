Der Lauterer Bluesharp-Spezialist Albert Koch hat jede Menge Fans. Schon seit den 1970ern ist er aus der Lauterer Musikszene nicht mehr wegzudenken, und ein knappes Dutzend Bands profitierte seitdem von seinem Können auf der speziellen, amerikanischen Mundharmonika. Live kann man den Guten ja zur Zeit leider nicht erleben, dafür aber zuhause zuhören, wie er aus dem Nähkästchen plaudert.

In der Reihe „Salon Schmitt TV“ (aufrufbar über www.salon-schmitts.de) sitzt der stattliche Musiker und Sänger gemütlich auf einem Sofa im Salon Schmitt und beantwortet entsprechende Fragen. Dabei erzählt er unter anderem von seinen musikalischen Anfängen mit der schrägen Combo Hartmanns Garten, die ihr Debüt 1976 auf dem Rathausplatz gab. Durchaus amüsant und überaus nett. Auch wer auf YouTube „Salon Schmitt – Albert Koch“ eingibt, kriegt das Interview nach Hause geliefert.

„Blind Date mit einem Buch“ heißt eine aktuelle Aktion der Pfalzbibliothek. Wer eine entsprechende E-Mail an t.jahnert@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de schickt, für den sucht das Team des Hauses ein Buch aus, das man dann nach Absprache abholen kann. Möglich ist da alles vom historischen Roman über den Thriller bis zur Satire. Ab dieser Woche kann man übrigens am Hintereingang auch normal vorbestellte Publikationen abholen. Montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr. Und nach wie vor gibt’s im Netz unter Pfalzbibliothek – Twitch Aufzeichnungen von verschiedenen Veranstaltungen wie Lesungen und mehr.

Wer ihn noch nicht kennt, der Humbergturm-Verein empfiehlt zur Zeit die kleine Wanderung über den „Hindenburgpfad“. Ab Bremerhof folgt man der Wegmarke Roter Strich über den Pfaffenbrunnen zum TSG-Brunnnen. Hier beginnt er, der „Hindenburgpfad“ (Schild am Baum). Er führt über den felsigen Osthang des kleinen Letzbergs hinauf zum Turnerbund-Stein. Etwas weiter findet sich der Hindenburg-Stein, und am Dreiecksstein endet der Weg. Zurück geht’s über den Humbergturm (rotes Logo) oder den Pfaffenbrunnen. Die sechs bis sieben Kilometer sind doch zu schaffen! Solche Touren musste ich schon mit sieben locker mit meinem Opa abrocken. Allerdings hatte der auch Butterbrote und warmen Tee dabei.

Aktuelle Kultur-Livestreams kriegt man nach wie vor über die Internetseite www.herzlich-digital.de. So etwa auch das Jazzkonzert am Donnerstag, 21. Januar, mit Bassist Wolfgang Janischowski, Trompeter Ralph Himmler und Pianist Volker Klimmer.

Am nächsten Dienstagabend, 19. Januar, heißt es in der Gaustraße 4 wieder „Licht im Dunkel . Reisen ohne Risiko“, wenn Ina Bartenschlager von ihrem Belleville aus historische und durchaus amüsante Urlaubsdias an die Hauswand wirft.

Auch die Lauterer Band Acoustic Colour um den Kontrabassisten Martin Müller kann man sich ins heimische Wohnzimmer holen. Die Gruppe spielt eigenwillige Interpretationen zwischen Soul, Jazz und Pop etwa von Billy Joel, Chick Corea, Sting oder Weather Report. Dazu kann man sich in den Livestream aus dem Eisenberger Gemeindehaus einwählen. Am Samstag, 16. Januar, ab 18.30 Uhr. Wer dabei sein will, kann im Netz unter www.lustauflive.de ein Ticket erstehen. Das Nette an der Geschichte: Jeder kann den Preis selbst bestimmen.

Über die Internetseite https://provinz.film-kunst-kino.de kann man sich den durchaus lustigen, britischen Kurzfilm „Dangle“ von Philip Traill angucken. Da spaziert ein Mann lustig in der Nähe einer Stadt herum, sieht etwas höchst Außergewöhnliches und stürzt kurz darauf die Welt ins Dunkel. Ein kleiner Service von Union- und Provinzkino.

Am kommenden Donnerstag, 21. Januar, von 8.30 bis 18 Uhr läuft die interaktive Veranstaltung „Heute.Morgen.Übermorgen – Kreativ in die Zukunft denken mit Astronaut Thomas Reiter“. Dabei geht’s um spannende Ideen für die Zukunft in Sachen Arbeit, Kommunikation oder Alltag. Wer sich dafür anmelden will und nähere Infos braucht kann sich im Netz unter www.uni-kl.de/uebermorgen einwählen. Bei all den schönen, digitalen Möglichkeiten aber nicht vergessen: Auch im Winter und im Lockdown sind Stadt- Park- und Wildpark sowie der Lautrer Wald geöffnet! Eintritt frei!