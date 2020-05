Spottlicht:

Servus, aloha!

Bayerische Polizisten dürfen sich auch weiterhin nicht an Stellen tätowieren lassen, die man sehen kann, wenn sie Uniform tragen. Leider. Das sei mit der „Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von Uniformt rägern“ nicht vereinbar, urteilte diese Woche das Bundesverwaltungsgericht. Der betroffene Polizist wollte sich in Erinnerung an den Hawaii-Urlaub „Aloha“ stechen lassen. Heißt auf Deutsch: Hallo und Tschüss, aber auch Liebe, Freundschaft, Frieden, Mitgefühl, Nächstenliebe. Es wäre doch schön gewesen, wenn man unsere Polizei mit alledem assoziiert hätte. Und „Aloha“ passt sogar auf die Stirn.