Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schöne Augen bringen Menschen aus dem Konzept: Man vergisst die Zeit und hat keine Energie mehr zum Denken. Weil im Kopf das Belohnungszentrum tobt.

Frühling 2010. Die Künstlerin Marina Abramovic hat ins New Yorker Museum of Modern Art eingeladen. In der Mitte des Raums steht ein Tisch mit zwei Stühlen. Auf dem einen sitzt die schweigende