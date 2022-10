Manchmal ist es günstiger, ein Elektrogerät zu nutzen, als die Arbeit von Hand zu erledigen.

Das Spülen des Geschirrs von Hand ist teilweise um ein Vielfaches teurer als die Reinigung mit der Geschirrspülmaschine. Laut der Herstellerinitiative Hausgeräte+ im Durchschnitt etwa doppelt so teuer bei der gleichen Geschirrmenge. Noch mehr sparen lässt sich, wenn die Maschine mit geringen Temperaturen spült und dazu noch im Eco-Programm. Laut Tüv Thüringen lässt sich mit diesem energieschonenden Programm im Vergleich zu den normalen Programmen bis zu 40 Prozent Strom einsparen. Ein Vorspülen ist übrigens auch nicht notwendig und man spart damit immerhin Wasser, so die Verbraucherzentralen. Grobe Speisereste entfernt man stattdessen in den Restmüll.