Wer schnell Geld vom Finanzamt zurückhaben will, sollte sich bald an seine Abrechnung setzen. Die Rückerstattungen können sich sehen lassen – aber nur, wenn alle Sparchancen optimal genutzt werden. Vergesslichkeit kann in manchen Fällen einige Tausend Euro kosten.

Bis Anfang März mussten Arbeitgeber, Krankenkassen, Rententräger und Versicherungen die notwendigen Daten für die Steuerberechnung 2022 an die Finanzverwaltung überspielt haben.