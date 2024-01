Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf dem geplanten Biotechnologie-Campus vor den Toren der Landeshauptstadt investiert ein niederländischer Projektentwickler in ein Laborgebäude. Das Technologiezentrum Mainz soll dort einziehen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht von einem „Meilenstein“ für die Biotechnologiestrategie des Landes.

Einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag will der niederländische Projektentwickler Kadans in ein Gebäude in Mainz investieren, in dem ab Ende 2027 junge Unternehmen