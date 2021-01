Die Deutsche Confiserie Holding (DCH) mit den Süßwarenketten Arko, Hussel und Eilles hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Das Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein sei dem Antrag am Montag gefolgt, berichteten die „Kieler Nachrichten“. Die Süßwarenketten leiden stark unter den Corona-Beschränkungen.

„Es ist uns nicht leichtgefallen, den Insolvenzantrag zu stellen“, sagte DCH-Geschäftsführer Patrick Weber der Zeitung. Er gab sich aber zuversichtlich, die Marken „positiv in die Zukunft zu führen“. Für die Holding arbeiten rund 1600 Menschen; sie hat rund 300 Filialen der Marken Arko, Hussel und Eilles bundesweit. Dazu kommen Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel.

Arko mit Eilles hatte im September 2018 Hussel übernommen. Der Zusammenschluss sollte „attraktive Größenvorteile“ bringen und eine „Grundlage für gemeinsames Wachstum“ bilden. Arko war 1948 in Wahlstedt in Schleswig-Holstein gegründet worden, Hussel 1949 in Hagen. Eilles hatte Arko schon 2016 von J.J. Darboven übernommen.