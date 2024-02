Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die BASF soll ihre Geschäfte in der chinesischen Region Xinjiang beenden. Das verlangen 30 Abgeordnete in einem Brief an Konzernchef Martin Brudermüller.

Der Brief der Politiker bezieht sich auf Recherchen, die das ZDF und der „Spiegel“ vor einigen Tagen veröffentlicht hatten. Demnach sollen Mitarbeiter eines Partnerunternehmens der BASF an der Unterdrückung turksprachiger Uiguren in der Autonomen Region Xinjiang beteiligt gewesen sein