Nach Recherchen von „Spiegel“ und ZDF sollen Mitarbeiter eines BASF-Partnerunternehmens beteiligt gewesen sein an der Unterdrückung turksprachiger Uiguren in der nordwestchinesischen Autonomen Region Xinjiang.

Laut ZDF handelt es sich dabei um ein „Unterdrückungsprogramm“, bei dem Offizielle sich bei uigurischen Familien einquartieren, um sie für mögliche Internierungen auszuspionieren. Genannt wird dabei das Unternehmen Xinjiang Markor Chemical Industry in der Großstadt Korla mit rund 100 Beschäftigten, an dem die BASF Anteile hält. Den Recherchen zufolge ist ein weiterer Partner des Gemeinschaftsunternehmens die Zhongtai Group, die seit 2023 von US-Behörden sanktioniert ist, weil der Verdacht besteht, dass dort Zwangsarbeiter eingesetzt gewesen sein könnten.

„Bislang keine Kenntnis“

Demnach fänden sich für jeden einsehbar auf der Website von Markor Belege dafür, dass Markor-Mitarbeiter 2018 und 2019 an einer Unterdrückungskampagne teilgenommen haben. Der deutsche Anthropologe Adrian Zenz, der seit Jahren zur Unterdrückung der Uiguren forscht, sagte dem ZDF: „Anhand der von Markor selbst veröffentlichten Berichte ist es offensichtlich, dass Markor-Mitarbeiter nicht nur an der staatlichen Sicherheit und Überwachung, sondern auch an Aktivitäten direkt teilgenommen haben, die der Masseninternierung der Minderheiten dienten.“.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte die BASF mit: „Bislang hatten wir keine Kenntnis von den genannten Markor-Berichten von 2018/19 und den darin beschriebenen Aktivitäten bei Markor. Wir nehmen diese Hinweise sehr ernst und werden ihnen weiter nachgehen.“ Derzeit habe die BASF keine Anhaltspunkte dafür, dass Mitarbeitende der gemeinsamen Firmen „an den beschriebenen Aktivitäten teilgenommen haben“. Auch bei erster Durchsicht der Markor-Berichte habe die BASF keine Hinweise darauf gefunden. Der Konzern achte die Menschenrechte. Dafür gebe es einen Verhaltenskodex der an allen BASF-Standorten weltweit, auch in China, gelte. In den Joint Ventures in Korla habe die BASF präventive Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex sicherzustellen. In den vergangenen Jahren habe es mehrfach Prüfungen gegeben.