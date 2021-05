Die Industrie und viele Dienstleister können durchatmen – sie haben die Corona-Krise bisher weitgehend unbeschadet weggesteckt. Aber etlichen Hotels und Gaststätten fehlt die Luft zum Überleben. Bleibt der allgemeine Hoffnungsschimmer für die Wirtschaft eingetrübt?

„In der Pfälzer Wirtschaft zeichnet sich eine Erholung ab – insbesondere bei Unternehmen, die keinen unmittelbaren Corona-Beschränkungen unterliegen.“ Das hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz in ihrem Konjunkturbericht für den Frühsommer betont. Das Abflauen der Infektionszahlen und die steigende Impfquote sorgten für Hoffnung bei den Betrieben. Das ist der allgemeine Trend – aber die Einschätzungen fallen je nach Branche sehr unterschiedlich aus. Der Konjunkturklimaindex liege derzeit bei 102 Punkten und damit um neun Punkte höher als bei der vergangenen Umfrage zu Jahresbeginn, so die Kammer mit Sitz in Ludwigshafen. Ihre Konjunkturberichte beruhen auf der regelmäßigen Befragung von rund 1400 Unternehmen, die etwa 70 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Pfalz repräsentieren.

Die Industrie und viele Dienstleistungsunternehmen hätten die Krise weitgehend unbeschadet überstanden, konsum- und freizeitorientierte Unternehmen seien dagegen weiterhin stark gebeutelt. Die aktuelle Geschäftslage werde von 45 Prozent der befragten Unternehmen als zufriedenstellend bezeichnet, 30 Prozent beurteilten die Lage als gut und 25 Prozent als schlecht. Bei den Geschäftserwartungen rechnen den weiteren Angaben zufolge 58 Prozent der Unternehmen über alle Branchen hinweg mit einer gleichbleibenden Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten; 20 Prozent gehen von einer besseren Entwicklung aus.

Zu den größten Risiken zählten die Unternehmen weiterhin die Entwicklung der Corona-Pandemie, gefolgt von der Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise beziehungsweise dem Fachkräftemangel.

Weitere Umfrage-Ergebnisse sind: Weniger investieren wollen 28 Prozent der Unternehmen, 67 Prozent wollen die Anzahl ihrer Beschäftigten beibehalten, 16 Prozent wollen neue Arbeitsplätze schaffen, 17 Prozent denken allerdings über Entlassungen nach. Hier folgt ein detaillierter Blick auf die verschiedenen Branchen.

Industrie: Läuft gut

Die Geschäftslage in der Industrie wird laut IHK-Umfrage überwiegend als befriedigend bis gut gesehen: 37 Prozent der befragten Betriebe meldeten eine gute Geschäftslage und 45 Prozent nannten die Lage zufriedenstellend. Mit gleichbleibenden Geschäften rechnen 62 Prozent, 25 Prozent sogar mit einer Belebung. Wie sieht es beim Export aus, der für Pfälzer Unternehmen ein besonders wichtige Rolle spielt? Hier rechnen 56 Prozent mit einer gleichbleibenden, ein Viertel mit einer steigenden Nachfrage. Ebenfalls ein Viertel der Unternehmen will mehr investieren – und 18 von 100 Betrieben erwägen Neueinstellungen.

Handel: Erwartet nicht viel

Eine gute Geschäftslage meldeten laut IHK derzeit 26 Prozent der Händler, 36 Prozent klagten jedoch über das schwache Geschäftsklima. „Bei den Geschäftserwartungen rechnen nur 10 Prozent mit einer besseren Entwicklung, von einem gleichbleibenden Trend gehen immerhin 51 Prozent der Händler aus“, so die Kammer weiter. Bei den Investitionen halte sich der Handel weiterhin zurück. Den Personalstand wollten 76 Prozent so belassen, 14 Prozent halten Entlassungen für möglich.

Dienstleistungen: Zufrieden

„Mehr als die Hälfte der Dienstleister ist mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden“, hat die IHK herausgefunden. 26 Prozent beurteilten die Situation sogar als gut. Von einer konstanten Geschäftsentwicklung gingen 63 Prozent aus und mit besseren Geschäften rechneten 17 Prozent. Höhere Investitionen werden von 22 Prozent angestrebt. Jeweils 19 Prozent denken den Angaben zufolge über Entlassungen wie über Neueinstellungen nach.

Gastgewerbe: Verheerend

„Die Lage bei Hotels und Gastwirten ist weiterhin verheerend“, urteilt die Kammer. 91 Prozent sprächen von einem schlechten Geschäftsverlauf. Dank Öffnungsperspektive rechneten 37 Prozent mit einer Belebung und 15 Prozent mit gleichbleibenden Geschäften in den nächsten zwölf Monaten. Ihre Investitionen senken wollten 56 Prozent der Gastronomiebetriebe. Die IHK: „Auch bei der Beschäftigtenzahl ist das Bild bedrückend: 11 Prozent wollen Personal einstellen, aber 29 Prozent denken über Entlassungen nach.“

Vor wenigen Tagen hatten bereits die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) ihren -Konjunkturklimaindikator veröffentlicht. Er legte um fünf auf 104 Punkte zu. „Damit überschreitet dieser Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung erstmalig seit dem Corona-bedingten Einbruch im Frühsommer 2020 (77 Punkte) die Wachstumsschwelle von 100 Punkten“, hieß es. Grundlage war die Befragung von 1257 Betrieben mit über 180.000 Beschäftigten zwischen 29. März und 3. Mai. Um die Wachstumskräfte und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken, seien ein „Belastungsmoratorium“ und ein zügiger Bürokratieabbau nötig und sollten ganz oben auf der politischen Agenda stehen, so Arne Rössel von der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz.

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, Axel Nitschke, betonte, dass ein Großteil des Hotel- und Gaststättengewerbes und der Freizeit-, Kultur- und Event-Wirtschaft seit Monaten keine nennenswerten Umsätze erziele: „Sie kämpfen ums bloße Überleben.“