Der Künstler Armin Hott, ein alter Landauer, wie er über sich selbst sagt, hat zum Stadtjubiläum 750 Jahre Stadtrechte eine Radierung aufgelegt. Genauer: eine handkolorierte Radierung. Die Druckplatte ist aus Zink, wie es auch von Dachdeckern benutzt wird. Hott hat sie mit einem säurefesten Lack beschichtet, dann das Motiv in den Lack geritzt und die Platte anschließend in einem Säurebad geätzt. Weil die Säure nur an den freigekratzten Stellen wirkt, entsteht eine plastische Druckplatte. Jeder Druck, die Anzahl ist auf 75 Stück begrenzt, wird von Hott von Hand aquarelliert, was wiederum bedeutet, dass jedes Stück ein Unikat ist. Als Motiv hat der Grafiker, der sein Atelier in Kandel hat, das Deutsche Tor gewählt, weil es für ihn Symbolcharakter und eine einprägsame Kontur hat, fast wie ein Logo. Das erhobene Glas stehe für Pfälzer Lebensfreude und die Lust am Feiern. Die Blätter sind 30 mal 30 Zentimeter groß und in Hotts Galerie in Kandel (Rheinstraße 105) sowie über seine Website www.Armin-Hott.de erhältlich.