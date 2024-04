Achtung Autofahrer: Ab Freitag, 3. Mai, 19 Uhr, bis Montag, 6. Mai, 5 Uhr wird der Bereich Tiefbau an der Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Bad Dürkheim Spundwände im Bereich des Ziegeleiwegs einrammen. Für diese Arbeiten ist es laut Stadtverwaltung erforderlich, die Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zwischen den Anschlussstellen Heinig- und Bruchwiesenstraße für den Verkehr voll zu sperren. Die Umleitung für den Verkehr in Richtung Bad Dürkheim erfolge über die Rheinufer-, Carl-Bosch-, Brunckstraße und L523 zur B9. Die Sperrung diene der Vorbereitung von Arbeiten für das Vorhaben Helmut-Kohl-Allee, Bereich Westbrücke. Der Bereich Tiefbau bittet Verkehrsteilnehmer, die Sperrung über die B9 sowie über die A6 und A61 großräumig zu umfahren, da mit erheblichen Behinderungen zu rechnen sei. Die ebenerdige Kohl-Allee soll die marode Hochstraße Nord ab 2031 komplett ersetzen.