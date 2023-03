Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF impft seit 14. April am Standort Ludwigshafen die eigene Belegschaft – als eines der ersten Unternehmen in Deutschland neben einem deutlich kleineren Modellprojekt bei VW in Sachsen. Wie kann das sein?

Wieso darf die BASF jetzt schon im Unternehmen impfen?

Das Impfzentrum des Chemiekonzerns ist offiziell als Corona-Impfzentrum durch die Landesregierung Rheinland-Pfalz anerkannt. Es handelt sich um