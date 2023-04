Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vielversprechende Ergebnisse bei der Impfstoffentwicklung werfen ein gutes Licht auf den Standort Deutschland. Doch die Pandemie bringt den Arzneimittelherstellern keineswegs nur Vorteile.

Die Bereitstellung eines Corona-Impfstoffs rückt in greifbare Nähe – und deutsche Firmen sind ganz vorne mit dabei: Biontech aus Mainz will noch in diesem Monat eine Zulassung für seinen Impfstoff