Aus eins mach zwei. Unbekannte Hexen haben in der Nacht zum 1. Mai augenscheinlich ihre Kritik an den Einbahnstraßen in Landau kreativ zum Ausdruck gebracht, indem sie den Schilderwald um eine Zweibahnstraße bereichert haben. Die normale Einbahnstraße wird mit dem Verkehrszeichen 220 ausgeschildert, dem weißen Pfeil auf blauem Grund. Vermutlich müsste man hier also wohl vom Verkehrszeichen 220b sprechen. Und möglicherweise den Boulevard Ostbahnstraße in Ost-Westbahnstraße umbenennen. Die Einbahnstraßenregelung rings um die ehemalige Hauptpost stößt immer wieder auf Kritik, ebenso die Tatsache, dass viele Einbahnstraßen von Radfahrern in Gegenrichtung befahren werden dürfen. Letzteres lässt die Straßenverkehrsordnung nach einer 1997 gestarteten Erprobungsphase seit 2001 zu. Damals gab es eine Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenverkehr (Bast) und der Unfallversicherungen, dass dies nicht zu mehr Unfällen führt. Faktisch hatten viele Radler Einbahnstraßen auch zuvor schon in Gegenrichtung befahren, dann aber oft auf den Gehwegen. Ziel der Freigabe waren zum einen geordnete Verhältnisse und gegenseitige Rücksichtnahme, aber auch ein dichteres Netz an Radverbindungen. Für die Polizei war die Hexennacht „eine Nacht wie alle anderen“, besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben.