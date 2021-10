Facebook benötigt dringend positive Schlagzeilen. Der Ruf hat arg gelitten. Nun soll angeblich ein Namenswechsel dabei helfen, den Giganten neu auszurichten.

Die Marke Facebook gehört zu zehn wertvollsten in der Welt. Im aktuellen „Brandz“-Ranking des Marktforschungsunternehmens Kantar steht der Internetkonzern mit einem Markenwert von 227 Milliarden Dollar auf Platz sechs. Doch in den vergangenen Monaten hat die Marke sehr gelitten. Vielleicht so sehr, dass Firmengründer Mark Zuckerberg in der kommenden Woche einen radikalen Schritt unternimmt, um die weitreichenden Ambitionen des Konzerns deutlicher nach außen zu tragen.

Das im Silicon Valley bestens vernetzte Technik-Portal „The Verge“ jedenfalls berichtete am Mittwoch, der Facebook-Konzern wolle seinen Firmennamen ändern. Zuckerberg werde auf der Konferenz „Facebook Connect 2021“ in der kommenden Woche den Namenswechsel verkünden. Die Änderung solle das Bestreben des Tech-Giganten signalisieren, für mehr als nur soziale Medien bekannt zu sein. „Wir kommentieren das nicht“, sagte dazu ein Facebook-Sprecher. Wie der neue Name lautet, schreibt „The Verge“ nicht.

Bußgeld wegen Benachteiligung

Wie das US-Justizministerium nun in Washington mitteilte, muss Facebook wegen angeblicher Benachteiligung von Amerikanern bei der Jobvergabe eine Strafe von 14,25 Millionen Dollar (12,25 Mio Euro) zahlen. Der Konzern habe Ausländer bei der Besetzung von Stellen gegenüber US-Arbeitern bevorzugt. Angeblich soll Facebook für bestimmte lukrative Jobs vor allem Ausländer in Betracht gezogen und ihnen Visa und Greencards besorgt haben, anstatt sich am US-Arbeitsmarkt umzuschauen.

