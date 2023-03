Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Daimler es wirklich ernst meint mit der Aufspaltung, dann sollte klar sein, dass die Truck-Verwaltung in die Pfalz verlegt wird.

Noch in diesem Jahr will der Daimler-Konzern aus Stuttgart seine Nutzfahrzeugtochter Daimler Truck AG abspalten und an die Börse bringen