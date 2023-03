Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Daimler-Konzern will sein Lastwagen- und Bus-Geschäft abspalten und noch in diesem Jahr an die Börse bringen. Dadurch soll das bisherige Daimler-Geschäft in zwei unabhängige Unternehmen aufgeteilt werden. Daimler selbst soll in Mercedes-Benz umbenannt werden.

Es sei geplant, das Geschäft in zwei jeweils börsennotierte Unternehmen aufzuspalten, teilte der Konzern am Mittwoch mit: Mercedes-Benz für Autos und Vans, Daimler Truck für