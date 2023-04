Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ist die Europäische Zentralbank noch unabhängig in ihren geldpolitischen Entscheidungen? Für Billionen Euro kauft sie Staatsanleihen von Euro-Ländern. Das trägt ihr schon länger den Vorwurf ein, sie sei weniger interessiert an der Preisstabilität in Europa als vielmehr an der Entlastung hoch verschuldeter Euro-Länder. Mannheimer Forscher haben nun Indizien dafür gefunden.

Ist die Inflation derzeit überhaupt besonders hoch?

Im August hat die Teuerung in der Eurozone ein Niveau erreicht wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate