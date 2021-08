Die Chöre in der Südpfalz kämpfen in der Corona-Krise ums Überleben. Einige haben kapituliert vor den Schwierigkeiten, sichere Rahmenbedingungen für Proben zu schaffen, zumal nun neue Rückschläge drohen. Aber es findet sich auch Bemerkenswertes in der Region in Sachen Kreativität und Courage.

Chöre sind Kulturträger, sozialer Kit und Identifikationsträger in Kommunen – so hat es Peter Stieber vom Landesmusikrat Ende September in einem Schreiben zur Rettung der bedrohten Chorlandschaft an die Landesregierung in Mainz formuliert. Doch zum gemeinsamen Singen braucht es in Zeiten von Corona die passenden Rahmenbedingungen. Stieber hatte daher an die Kommunen appelliert, „Vereinen und Initiativen kostenfrei Räume zur Verfügung zu stellen, die groß genug sind, damit die Proben gesichert sind“.

Beim Blick in die Region zeigt sich, dass der Aufruf vereinzelt Früchte getragen hat. Beim Chorwerk AGV Hagenbach hat sich Vorstand Uli Steinmann vorab sehr viel Mühe gemacht, die Stimmung unter den 16 Sängern zu eruieren. „Alle wollten wieder singen. Zunächst haben wir mit Freiluftproben begonnen. Jetzt stellt uns die Stadt Hagenbach, wie auch anderen Kulturtreibenden, den großen Saal des Kulturzentrums kostenlos zur Verfügung.“ Auch wurden Spendenaktionen angeleiert – Firmen etwa beteiligen sich. „Wir selbst haben Äpfel gesammelt, Säfte hergestellt und vermarktet. All das kommt in einen großen Topf und wird am Ende des Jahres an kulturtreibende Vereine verteilt.“ Steinmann ist zufrieden mit dem Krisenmanagement in Hagenbach.

In Neuburg: Bedenken, was nach der Pandemie noch übrig ist

Gleich nebenan, in Neuburg, ist die Rückmeldung eher verhalten. Durch die Schließung zweier Gaststätten, wo sich die Chöre von Eintracht und Sängervereinigung bislang trafen, war die Situation auch schon vor Corona schwierig. Jetzt kann selbst im Bürgerhaus nicht mehr geprobt werden, da die Räume dort zu klein sind.

Die Eintracht, die mit gemischtem und jungem Chor jeweils knapp 40 Stimmen mobilisiert, hält per E-Mail und Whatsapp Kontakt. „Aber ich habe große Bedenken, was nach der Pandemie-Zeit noch von uns übrig ist“, sagt Vorsitzender Matthias Reinhard resigniert. Auch die Sängervereinigung pausiert bis auf Weiteres. „Die Angst vor Ansteckung, zumal nach den Todesfällen im Altenheim, ist groß“, sagt Günter Westermann.

Froh ist, wer ein eigenes Domizil hat wie in Zeiskam

Peter Bollheimer indes ruft seinen 30 Sänger starken MGV Lyra Liederkranz Wörth wieder ganz analog zusammen, nachdem bis zum Sommer nur virtuell geprobt wurde. „Für maximal 22 Singende ist der Pfarrsaal in St. Theodard tauglich.“ Hier ist der Chorleiter von drei Seiten mit Folien geschützt, jedes Chormitglied muss sich vorab registrieren, darf die Maske erst am Platz abnehmen, dann wird ein Gruppenfoto gemacht. Die Noten, die Bollheimer ausgibt, nimmt jeder mit nach Hause. 30 Minuten können sie singen, dann gibt es eine Pause zum Lüften, in der Stühle, Notenpulte und auch die Toiletten gereinigt werden. Dennoch: Die Resonanz sei positiv – endlich wieder singen, wenn auch nur Repertoire.

Glück hat, wer wie der Liederkranz Zeiskam über ein Domizil wie den Alten Bauernhof mit seinem großzügigen Interieur verfügt. Immerhin mobilisiert der Verein mit Frauenchor, Männerchor, dem Ensemble Canto Allegro und den Kids eine Hundertschaft an Stimmen. Und wie die langjährige Sängerin Heidi Sinn berichtet, haben die Mitglieder auch neben den Proben das gesellige Leben mit kulinarischer Weinprobe gepflegt – „immer unter Einhaltung der Regeln“.

Landauer Senioren wollten sich nicht ausklinken

Vielfach ist zu hören, dass gerade ältere Chormitglieder sich momentan lieber ausklinken. Doch auch da gibt es Ausnahmen. Stiftskantorin Anna Linß hat auf vielfaches Drängen hin schon vor den Ferien mit der gesamten Landauer Seniorenkantorei in der Stiftskirche geprobt: mit Headset, um gut verstanden zu werden. Mit der Stiftskantorei ist sie jetzt wieder zur Gruppenarbeit im Gemeindehaus übergegangen.

Etliche Chöre singen derzeit nur Repertoire, einfach um die Lust am Singen zu befriedigen. Das Einstudieren neuer Literatur gilt als schwierig, da sich viele in ihrer Solo-Position drei Meter vom Nachbarn entfernt oft unsicher fühlen. Andererseits, so beobachten es viele Chorleiter, wachsen Selbstvertrauen und Intonationssicherheit. Immerhin ein positiver Effekt des Schlamassels.

In Kandel ist die Kirche zu kalt für Proben

Das bestätigt auch Ansgar Mohr, Vorstand im Kirchenchor St. Jakobus in Germersheim. 15 von 25 Mitgliedern kommen regelmäßig zu den Proben, für die der Pfarrsaal ausreicht. Er freut sich auf den Gottesdienst am 22. November zu Christkönig und Cäcilienfest. „Da der Chorraum zu beengt ist, werden wir im hinteren Teil der Kirche unter der Orgelempore auftreten.“ Sätze aus einer Haydn-Messe und Choräle zu St. Cäcilia stehen auf dem Programm, vermeldet er stolz. „Wir sind unter Leitung von Sabine Nebel zu einer starken sozialen Gemeinschaft gewachsen. Wir werden das überstehen“, ist sich Mohr sicher.

Bei den Kollegen in Kandel indes eine Winterpause ins Haus. „Zwar steht uns die Kirche zur Verfügung“, erzählt Doris Gaudier vom Kirchenchor St. Pius. Und die meisten würden auch gerne singen. „Aber die Kirche ist kalt, und bei unter 16 Grad hält man das nicht aus. Aber es wird weitergehen danach, Kontakte werden gepflegt, wir bleiben in Verbindung.“

Neugründungen wie in Birkweiler machen Mut

Auf das konkrete Ziel eines Auftritts im Speyerer Technikmuseum zum Weihnachtsmarkt hin hat der Gospelchor Lingenfeld geprobt. Doch angesichts der steigenden Infektionszahlen kam nun die Absage, sagt Stefan Schreiner. „Wir proben seit Pandemie-Beginn mit unseren rund 30 Stimmen – erst virtuell, dann längere Zeit im Freien, mal in der katholischen Kirche und jetzt im Pfarrheim.“

Aber es gibt auch Zeichen, die Mut machen inmitten der trüben Orakel zum Sterben der Chöre. Bezirkskantor Wolfgang Heilmann, der mit seiner Kantorei Bad Bergzabern derzeit in der geräumigen Kandeler Kirche St. Georg probt, schickt sich an, ebenda einen neuen Kammerchor zu gründen. Und in Birkweiler hat die Sopranistin Ilse Berner vor einem Jahr einen florierenden gemischten Chor gegründet und hebt dieser Tage einen Kinderchor mit bereits zehn Aspiranten aus der Taufe. Der Probenraum im Bürgerhaus wird gratis gestellt.

Was allen fehlt, ist der Sog eines Konzerts

Hoffnung gibt nicht zuletzt ein Blick auf die Lage der Kinderchöre. In Landau probt Susanne Roth-Schmidt unverdrossen mit ihrer begeisterten Kurrende, den „Stiftis“. Vera Steuerwald arbeitet in Bad Bergzabern mit ihrem Nachwuchs emsig am Weihnachtskrippenspiel. Und in Westheim hat Christiane Schmidt die Proben mit den „Waldkehlchen“ wieder aufgenommen.

Dennoch. Was flächendeckend allen Chorgemeinschaften fehlt, ist die Sogkraft eines Konzerts.