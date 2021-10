Der TuS Maikammer hat den Einzug ins Pokalendspiel des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt verpasst. In der ersten torlosen Hälfte sah es nicht nach einer 0:3-Niederlage gegen die TSG Deidesheim aus. TuS-Trainer Igor Keller hatte sein Team gut eingestellt, ein Klassenunterschied war nicht erkennbar. Maikammer hatte die Torchancen: Florian Schwertl traf das Außennetz (8.), TSG-Keeper Simon Lubiszewski parierte einen Schuss von Stefan Dieser (35.). Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste das Kommando und hatten rund ein Dutzend Eckbälle. Christian Schubing nutzte ein Missverständnis der TuS-Abwehr und traf aus kurzer Distanz zum 0:1 (58.). In der 80. Minute verwertete Florian Dick eine Hereingabe am langen Pfosten zum 0:2. Eric Benkler (im Bild in der Mitte, rechts der eingewechselte Nils Ehrenpreis) setzte drei Minuten vor Spielende mit einem Strafstoß nach Foul an Nino Schlosser den Schlusspunkt.