Nach sechs Jahren wird Eindhoven wieder niederländischer Meister. Bei zwölf Punkten Vorsprung und einer überragenden Tordifferenz ist dem Team von Bosz der Titel wohl nur noch theoretisch zu nehmen.

Heerenveen (dpa) - Mit dem höchsten Liga-Sieg seit fast 14 Jahren hat die PSV Eindhoven quasi die letzte Hürde auf dem Weg zur 25. Fußball-Meisterschaft in den Niederlanden gemeistert. Die Mannschaft des früheren Bundesliga-Trainers Peter Bosz siegte beim SC Heerenveen 8:0 (5:0).

Theoretisch könnte Verfolger Feyenoord Rotterdam, der am Abend bei Go Ahead Eagles Deventer 3:1 (2:1) gewann, bei neun Punkten Rückstand und drei ausstehenden Spielen die PSV noch abfangen. Bei einer um 30 Treffern besseren Tordifferenz von Eindhoven sollte dies allerdings utopisch sein.

Die Partie in Heerenveen musste kurz vor Schluss unterbrochen werden, nachdem die Gäste-Fans reichlich Pyro-Technik gezündet und das Stadion eingenebelt hatten. Einen höheren Sieg hatte Eindhoven in der Ehrendivision letztmals am 24. Oktober 2010 beim 10:0 gegen Feyenoord gefeiert. Auswärts ist es gar der höchste Erfolg.

Für Eindhoven ist es die Krönung einer herausragenden Saison. In 31 Ligaspielen feierte der frühere Europacupsieger 27 Siege bei nur drei Unentschieden und einer Niederlage. Dabei erzielte das Team 103 Tore. In der Champions League war dagegen für die PSV, die erstmals seit 2018 wieder den Meistertitel holt, im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund Schluss.